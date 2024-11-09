"إزاي يا جدع".. مؤمن زكريا يثير الجدل بتعليق على تصريحات عصام عبد الفتاح

بعد هدفه في سموحة.. ناصر منسي يعيد نشر صورة له بقميص مانشستر سيتي

كتب - محمد القرش:

أثار عضو الجهاز الفني لنادي سموحة، مؤمن زكريا، الجدل بتعليق له على أحد منشورات بها تصريحات عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق.

وجاء نص المنشور الذي علق عليه مؤمن زكريا كالتالي: "عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق للكورة مع فايق: عمر جابر لا يستحق الطرد أمام سموحة، سموحة لا يستحق ركلة جزاء أمام الزمالك في لقطة تدخل دونجا"، وعلق مؤمن: "إزاي يا جدع".

الجدير بالذكر أن مباراة فوز الزمالك على سموحة بثنائية دون رد، شهدت عددا من الحالات التحكيمية الصعبة والتي أثارت جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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