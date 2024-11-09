بعد هدفه في سموحة.. ناصر منسي يعيد نشر صورة له بقميص مانشستر سيتي

"ظهور محمد صلاح ومنافسات قوية متنوعة".. مواعيد مباريات اليوم السبت

كتب - محمد القرش:

أعاد مهاجم نادي الزمالك، ناصر منسي، نشر صورة مثيرة للجدل عبر خاصية "ستوري" على منصة تبادل الصور "إنستجرام".

وظهر وجه ناصر في الصورة التي أعاد نشرها، بدلا من إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الذي كان يحتفل بهدف سجله مع فريقه.

وسجل ناصر منسي هدف في فوز الزمالك على نظيره سموحة بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ويلاقي الزمالك منافسه المصري يوم السبت الموافق 23 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

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