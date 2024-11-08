بعد فطارهما سويًا.. 10 صور ترصد علاقة ميدو القوية بوالدته

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شارك نجم منتخب مصر السابق أحمد حسام "ميدو" اليوم الجمعة، صورة له وهو يتناول وجبة الإفطار رفقة والدته بالمنزل.

ولا تُعد هذه هي الصورة الأولى التي يظهر بها ميدو رفقة والدته؛ إذ سبق وشارك متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة صورًا لهما أثناء تأدية مناسبك العمرة.



واعتاد ميدو كذلك تهنئتها بمناسبة عيد الأم بنشر صورة معًا.

وحين تولى تدريب فريق مصر المقاصة زارته والدته بأحد المعسكرات لدعمه فنشر صورة وعلق" انضمام لاعب جديد إلى مصر المقاصة، أمي".

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