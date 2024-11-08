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رغم جاهزيته.. الزمالك يعلن سبب غياب ناصر ماهر عن مباراة سموحة

10:30 م الجمعة 08 نوفمبر 2024
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    ناصر ماهر وعبدالله السعيد
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    عبد الله السعيد وناصر ماهر
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    احتفال ناصر ماهر
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    ناصر ماهر لاعب الزمالك
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    احتفال ناصر ماهر وعبدالله السعيد
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    عبدالله السعيد وناصر ماهر
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    ناصر ماهر
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    ناصر ماهر لاعب الزمالك
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    ناصر ماهر
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كتب - محمد القرش:

كشف دكتور نادي الزمالك، محمد أسامة، سبب غياب ناصر ماهر عن مباراة سموحة رغم جاهزيته.

وأوضح الدكتور محمد أسامة عبر المركز الإعلامي للنادي أن ناصر ماهر لاعب وسط الفريق سليم، لكن تم الاتفاق مع الجهاز الفني على منحه راحة من لقاء سموحة الذي أقيم اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب شارك في التدريبات الأخيرة بصورة طبيعية، لكن الجهاز الفني رفض المجازفة بناصر ماهر في مباراة اليوم.

والجدير بالذكر أن الزمالك فاز على نظيره سموحة بثنائية دون رد اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

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ناصر ماهر الزمالك الدوري المصري الزمالك وسموحة
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