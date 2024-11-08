أحمد عاطف يقود بيراميدز للفوز الأول بالدوري بثنائية أمام إنبي

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قاد لاعب بيراميدز أحمد عاطف فريقه للفوز بثنائية مقابل هدف على مستضيفه إنبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الموسم الجديد للدوري 2024/25.

وتقدم أحمد عاطف بهدف بعد مرور 3 دقائق قبل أن يعود ويُسجل الهدف الثاني بالدقيقة 35.

ومن ركلة جزاء قلص علي فوزي النتيجة بهدف لصالح إنبي ولكن انتهت المباراة بفوز الضيوف بنتيجة الشوط الأول.

ويعد هذا هو الفوز الأول لفريق بيراميدز بالموسم الجاري بعدما استهل مشواره بتعادل مع بتروجت الصاعد للدوري الممتاز.

الفوز رفع رصيد فريق بيراميدز إلى 4 نقاط جعلتهم في المركز الرابع خلف الاتحاد والزمالك والأهلي أصحاب المراكز من الثالث للأول بالترتيب برصيد 6 نقاط.

وتوقف رصيد فريق إنبي عند نقطة يحتل بها المركز 13 بجدول الترتيب.

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