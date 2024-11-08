بعد تسجيله هدف اليوم.. 20 صورة لمسيرة الفلسطيني بدر موسى لاعب بتروجيت

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كتب - محمد القرش:

سجل المهاجم الفلسطيني، بدر موسى، هدف تعادل بتروجيت في مرمى مودرن سبورت بالمباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وبدأ اللاعب الفلسطيني مسيرته الكروية في دوريه المحلي مع نادي خدمات رفح الحاصل على الدوري 6 مرات، ثم انتقل إلى نادي شباب الخليل على سبيل الإعارة في موسم 2019.

وفي موسم 2020/21 انتقل إلى الدوري المصري من بوابة الإنتاج الحربي الذي قضى معهم 4 مواسم بين النادي والإعارة لغزل المحلة.

وبعد صعود فريق بتروجيت إلى الدوري الممتاز لموسم 2024/25، قررت إدارة الفريق البترولي التعاقد مع اللاعب الفلسطيني قادما من الإنتاج الحربي.

وبالهدف الذي سجله اليوم، أصبح بدر موسى تاسع فلسطيني يسجل في الدوري المصري الممتاز.

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