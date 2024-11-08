"وصل لمرحلة صعبة".. إبراهيم سعيد يعلق على مستوى شيكابالا في مباراة سموحة

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كتب - محمد القرش:

تحدث لاعب الأهلي والزمالك السابق، إبراهيم سعيد، عن المستوى الذي ظهر به محمود عبد الرازق شيكابالا مع الفريق ضد سموحة.

ونشر إبراهيم عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "شيكابالا وصل لمرحلة صعبة، مش قادر يجري، ولا عارف يستلم الكورة".

وشارك كهربا بـ70 دقيقة في فوز الزمالك على سموحة بثنائية دون رد، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

واحتل الزمالك وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز، قبل استكمال مواجهات الجولة الثانية.

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