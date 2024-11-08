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"وصل لمرحلة صعبة".. إبراهيم سعيد يعلق على مستوى شيكابالا في مباراة سموحة

08:10 م الجمعة 08 نوفمبر 2024
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  • عرض 15 صورة
    شيكابالا
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم سعيد لاعب الزمالك السابق
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    إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق
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    محمود شيكابالا
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    شيكابالا
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم سعيد لاعب إيفرتون السابق
  • عرض 15 صورة
    شيكابالا
  • عرض 15 صورة
    شيكابالا مع كأس مصر 2015-2016_9
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    إبراهيم سعيد(1)
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    شيكابالا مع كأس مصر 2020-2021_10
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    شيكابالا مع كأس مصر 2012-2013_8
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    شيكابالا مع درع الدوري المصري 2021-2022_5
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كتب - محمد القرش:

تحدث لاعب الأهلي والزمالك السابق، إبراهيم سعيد، عن المستوى الذي ظهر به محمود عبد الرازق شيكابالا مع الفريق ضد سموحة.

ونشر إبراهيم عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "شيكابالا وصل لمرحلة صعبة، مش قادر يجري، ولا عارف يستلم الكورة".

وشارك كهربا بـ70 دقيقة في فوز الزمالك على سموحة بثنائية دون رد، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

واحتل الزمالك وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز، قبل استكمال مواجهات الجولة الثانية.

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