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أول قرار لجوميز بعد الفوز على سموحة في الدوري المصري

07:52 م الجمعة 08 نوفمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 20 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 20 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 20 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 20 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 20 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 20 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 20 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 20 صورة
    ناصر منسي يحتفل بهدفه في مرمى الزمالك
  • عرض 20 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 20 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 20 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 20 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 20 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 20 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 20 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 20 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 20 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 20 صورة
    الزمالك وسموحة
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام عقب الفوز على سموحة اليوم الجمعة في مسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب النادي استعداداً للفترة المقبلة .

وفاز فريق الزمالك على سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط .

سموحة ضد الزمالك نتيجة مباراة الزمالك اليوم ناصر منسي نادي الزمالك ماتش الزمالك اليوم
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