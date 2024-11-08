مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
16:00
إيبسويتش تاون

إيبسويتش تاون

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
16:00
ليستر سيتي

ليستر سيتي

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الألماني
شتوتجارت

شتوتجارت

- -
18:30
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

جميع المباريات

إعلان

"إحداهن خاصة مع دونجا وعبدالواحد السيد".. 5 صور من احتفال مصطفى شلبي بهدفه في مرمى سموحة

07:31 م الجمعة 08 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    احتفال مصطفى شلبي بهدفه في مرمى سموحة
  • عرض 5 صورة
    احتفال مصطفى شلبي بهدفه في مرمى سموحة
  • عرض 5 صورة
    احتفال مصطفى شلبي بهدفه في مرمى سموحة
  • عرض 5 صورة
    احتفال مصطفى شلبي بهدفه في مرمى سموحة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

احتفل مصطفى شلبي لاعب الزمالك بطريقة خاصة عقب الهدف الذي سجله في مرمى سموحة.

الزمالك كان قد فاز بهدفين نظيفين على نظيره سموحة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري؛ إذ سجل مصطفى شلبي الهدف الثاني.

وحرص ثنائي الزمالك نبيل عماد "دونجا" وعبدالواحد السيد على مشاركة مصطفى شلبي الاحتفال.

وكان الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، قد قرر العفو عن ثلاثي الزمالك عبدالواحد السيد، مصطفى شلبي ونبيل عماد "دونجا" بعد أزمة مباراتهم مع بيراميدز في السوبر المصري.

اقرأ أيضًا:

تعليق كوميدي من جمال شعبان على "سقطة " معلق مباراة الزمالك وسموحة

موعد المباراة القادمة للزمالك عقب الفوز على سموحة

الزمالك ضد سموحة ماتش الزمالك مباراة الزمالك نتيجة ماتش الزمالك مصطفى شلبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أول قرار لجوميز بعد الفوز على سموحة في الدوري المصري

إعلان

إعلان

الإيجار القديم.. كيف تفاعل أطراف القانون الثلاث "الملاك والمستأجر والمشرع" مع حكم الدستورية "التاريخي"؟
وكيل "إسكان النواب" لمجدي الجلاد: 80% من أزمة الإيجار القديم ترتكز بـ3 محافظات
تغطية خاصة| آخر التحركات القانونية بشأن قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا