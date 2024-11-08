"إحداهن خاصة مع دونجا وعبدالواحد السيد".. 5 صور من احتفال مصطفى شلبي بهدفه في مرمى سموحة

"قدم السبت والأحد".. أول تعليق من شقيق حسين الشحات عن الصلح مع الشيبي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

احتفل مصطفى شلبي لاعب الزمالك بطريقة خاصة عقب الهدف الذي سجله في مرمى سموحة.

الزمالك كان قد فاز بهدفين نظيفين على نظيره سموحة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري؛ إذ سجل مصطفى شلبي الهدف الثاني.

وحرص ثنائي الزمالك نبيل عماد "دونجا" وعبدالواحد السيد على مشاركة مصطفى شلبي الاحتفال.

وكان الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، قد قرر العفو عن ثلاثي الزمالك عبدالواحد السيد، مصطفى شلبي ونبيل عماد "دونجا" بعد أزمة مباراتهم مع بيراميدز في السوبر المصري.

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