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"أحدهما خاصة مع دونجا وعبدالواحد السيد".. 5 صور من احتفال مصطفى شلبي بهدفه في مرمى سموحة

07:31 م الجمعة 08 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    احتفال مصطفى شلبي بهدفه في مرمى سموحة
  • عرض 5 صورة
    احتفال مصطفى شلبي بهدفه في مرمى سموحة
  • عرض 5 صورة
    احتفال مصطفى شلبي بهدفه في مرمى سموحة
  • عرض 5 صورة
    احتفال مصطفى شلبي بهدفه في مرمى سموحة
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

احتفل مصطفى شلبي لاعب الزمالك بطريقة خاصة عقب الهدف الذي سجله في مرمى سموحة.

الزمالك كان قد فاز بهدفين نظيفين على نظيره سموحة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري؛ إذ سجل مصطفى شلبي الهدف الثاني.

وحرص ثنائي الزمالك نبيل عماد "دونجا" وعبدالواحد السيد على مشاركة مصطفى شلبي الاحتفال.

وكان الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، قد قرر العفو عن ثلاثة من لاعبي نادي الزمالك المتهمين في أحداث مباراة كرة القدم التي جمعت بين ناديي الزمالك وبيراميدز.

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موعد المباراة القادمة للزمالك عقب الفوز على سموحة

الزمالك ضد سموحة ماتش الزمالك مباراة الزمالك نتيجة ماتش الزمالك مصطفى شلبي
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