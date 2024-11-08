"أحدهما خاصة مع دونجا وعبدالواحد السيد".. 5 صور من احتفال مصطفى شلبي بهدفه في مرمى سموحة

بعد هدفه في سموحة.. ناصر منسي يعيد نشر صورة له بقميص مانشستر سيتي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

احتفل مصطفى شلبي لاعب الزمالك بطريقة خاصة عقب الهدف الذي سجله في مرمى سموحة.

الزمالك كان قد فاز بهدفين نظيفين على نظيره سموحة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري؛ إذ سجل مصطفى شلبي الهدف الثاني.

وحرص ثنائي الزمالك نبيل عماد "دونجا" وعبدالواحد السيد على مشاركة مصطفى شلبي الاحتفال.

وكان الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، قد قرر العفو عن ثلاثة من لاعبي نادي الزمالك المتهمين في أحداث مباراة كرة القدم التي جمعت بين ناديي الزمالك وبيراميدز.

اقرأ أيضًا:

تعليق كوميدي من جمال شعبان على "سقطة " معلق مباراة الزمالك وسموحة

موعد المباراة القادمة للزمالك عقب الفوز على سموحة