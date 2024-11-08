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استنكر جمال شعبان استشاري أمراض القلب وصف مُعلق مباراة الزمالك وسموحة للهدف الثاني الذي سجله مصطفى شلبي في البداية بهدف التعادل.

وكتب شعبان عبر صفحته بمنصة فيسبوك اليوم الجمعة: "ذات مومنت لما المعلق علي مباراة الزمالك وسموحة يقول عن هدف التعزير لفوز الزمالك إنه هدف التعادل يو فيل ذات هارد لك يا كابتن تأتي الرياح بما لم تشتهِ السفن".

وفاز الزمالك على نظيره سموحة في وقت سابق من اليوم بهدفين نظيفين سجلهما ناصر منسي ومصطفى شلبي.

ويحتل فريق الزمالك عقب الفوز أمام سموحة المركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر.

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