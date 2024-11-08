موعد المباراة القادمة للزمالك عقب الفوز على سموحة

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حقق فريق الزمالك مساء الجمعة فوزه الثاني على التوالي بالموسم الجاري من الدوري بثنائية نظيفة على نظيره سموحة.

ويستعد الزمالك لاستضافة نظيره المصري في الجولة المقبلة من الدوري يوم 23 نوفمبر.

وكان الزمالك قد قصّ مشواره بالموسم الجاري بالفوز على نظيره البنك الأهلي بنتيجة 3-2.

ويحتل فريق الزمالك عقب الفوز أمام سموحة المركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر.

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