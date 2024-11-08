بعد هدفه في سموحة.. ناصر منسي يعيد نشر صورة له بقميص مانشستر سيتي

كتب - يوسف محمد:

حرص إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول، على زيادة أحد أصدقائه المتواجد في مركز جرين هارت للأبحاث وصحة القلب.

ونشر جمال شعبان استشارى أمراض القلب، عدد من الصور لإبراهيم حسن خلال تواجده في المركز الطبي، وعلق عليها: "الكابتن إبراهيم حسن كان من الناس اللي زاروا البوهي، أشادوا بجمال منتجع بروسيا الطبي ومركز جرين هارت للأبحاث وصحة القلب وقال انه فخر لمصر".

ويستعد المنتخب المصري، لخوض مباراتين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في نوفمبر الجاري، حيث سيلاقي المنتخب نظيره منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب بوتسوانا، يوم 19 نوفمبر الجاري، في إطار الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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