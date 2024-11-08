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"مازحاً".. نجيب ساويرس يعلق على لقطة كوكا المثيرة للجدل

05:26 م الجمعة 08 نوفمبر 2024
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    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي وزد
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كتب - يوسف محمد:

علق المهندس نجيب ساويرس مالك نادي زد، على اللقطة الجدلية التي شهدتها مباراة زد أمام النادي الأهلي وعدم احتساب ركلة جزاء لصالح زد في اللقاء.

وكتب ساويرس عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، معلقاً على أداء حكم مباراة الأهلي وزد: "بدور على حكم ياباني".

كما كتب ساويرس عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، رداً على أحد الجماهير الذي كتب له: "الأهلى وزد واحد يهندسه مش ضربه جزاء هتخسرنا بعض"، ليرد عليه: "عندك حق، نمشيها المره دي".

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره زد أمس، بنتيجة هدف دون مقابل في اللقاء، الذي جمع بين الفريقين أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز.

وشهدت مباراة الأهلي وزد، شهدت حالة تحكيمية مثيرة للجدل، في الدقيقة 88 من عمر المباراة، بعدما تدخل لاعب النادي الأهلي أحمد نبيل كوكا، على لاعب نادي زد داخل منطقة الجزاء ليطالب لاعبي زد بالحصول على ضربة جزاء.

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نجيب ساويرس نادي زد الأهلي مباراة الأهلي وزد أحمد نبيل كوكا
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