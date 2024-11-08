الزمالك يُزاحم الأهلي على الصدارة بالفوز أمام سموحة

"قدم السبت والأحد".. أول تعليق من شقيق حسين الشحات عن الصلح مع الشيبي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق الزمالك بثنائية نظيفة على نظيره سموحة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

وتقدم الزمالك سريعًا بهدف سجله لاعبه ناصر منسي قبل أن يُنهي مصطفى شلبي أمال سموحة في العودة بتسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 85.

الفوز رفع رصيد فريق الزمالك إلى النقطة 6 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر.

وتوقف رصيد سموحة عقب الخسارة عند النقطة 3 في المركز الخامس بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز الرابع.



اقرأ أيضًا:

موعد المباراة القادمة للزمالك عقب الفوز على سموحة

استبعاد ناصر ماهر من مباراة الزمالك سموحة