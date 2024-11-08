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"متابعة المصابين وسفر للخارج".. أول قرار من كولر بعد الفوز على زد في الدوري

04:21 م الجمعة 08 نوفمبر 2024
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    المدرب السويسري مارسيل كولر
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    السويسري مارسيل كولر
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر المدير الفني للأهلي
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كتب - يوسف محمد:

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة أسبوع، بسبب فترة التوقف الدولي.

ومن المقرر أن تستمر الراحة، التي حصل عليها اللاعبين حتى يوم 14 نوفمبر الجاري، ثم يبدأ الفريق بعد ذلك الاستعداد، لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري المصري، المقرر إقامتها يوم 22 من الشهر الجاري.

وسيعود السويسري مارسيل كولر إلى بلاده، خلال الساعات المقبلة وكذلك مساعديه الأجانب، على أن يكون موعد عودتهم إلى القاهرة يوم الخميس المقبل

وطلب السويسري مارسيل كولر، من طبيب الفريق أحمد جاب الله متابعة حالة اللاعبين المصابين وإلزامهم بأداء برامجهم العلاجية، بعيدًا عن الراحة التي حصل عليها الفريق.

وسيقوم الطبيب الأهلي بتقديم تقرير طبي عن حالة اللاعبين للمدرب السويسري فور العودة إلى التدريبات الجماعية، وبشكل خاص تقييم حالة الثنائي أشرف داري وياسر إبراهيم.

ويذكر أن الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز أمس، على حساب نظيره زد بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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مارسيل كولر الأهلي الاتحاد السكندري الدوري المصري زد
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