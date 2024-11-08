مفاجأة في تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة بالدوري المصري

كتبت-هند عواد:

أعلن‎ الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، تشكيل الفريق لمواجهة سموحة، المقرر لها في الخامسة بعد قليل، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وشهد تشكيل الزمالك، مفاجأة بعودة الثنائي نبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي، والظهور الأول لشيكابالا، بعد إهداره ركلة جزاء ضد الأهلي، في نهائي السوبر المصري.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

‎حراسة المرمى، محمد عواد

‎خط الدفاع، محمود بنتايك، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر.

‎خط الوسط، نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، محمد شحاتة

‎خط الهجوم، مصطفى شلبي، ناصر منسي، محمود عبد الرازق " شيكابالا"

‎ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد محمود وأحمد فتوح وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وحسام أشرف.