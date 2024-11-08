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لمشاهدة الزمالك وسموحة.. تردد قناة أون تايم سبورتس

02:18 م الجمعة 08 نوفمبر 2024
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    الزمالك والبنك الأهلي (11)
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    زيزو لاعب الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي
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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض ثاني مواجهاته في الموسم الحالي بالدوري المصري 2024-25، ضد سموحة.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

يواجه الزمالك نظيره سموحة، في الخامسة مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

ويستضيف ملعب ستاد الإسكندرية، مباراة الزمالك وسموحة، والتي يدخلها الأبيض بعد الفوز على البنك الأهلي في الجولة الأولى، بنتيجة 3-2.

التشكيل المتوقع للزمالك

ومن المتوقع أن يبدأ جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، مباراة سموحة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى، محمد عوا.

خط الدفاع، عمر جابر، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي ومحمود بنتايك

خط الوسط، ناصر ماهر ، نبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد

خط الهجوم، كونراد ميشالاك، ناصر منسي و مصطفى شلبي

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

تنقل مباراة الزمالك وسموحة، في الدوري المصري، على قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة.

تردد قناة أون تايم سبورتس

التردد، 11861

الاستقطاب، افقي

معدل الترميز، 27500

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