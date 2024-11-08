مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
16:00
إيبسويتش تاون

إيبسويتش تاون

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
16:00
ليستر سيتي

ليستر سيتي

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الألماني
شتوتجارت

شتوتجارت

- -
18:30
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

جميع المباريات

إعلان

"تحققت النبوءة".. إيهاب الكومي يثير الجدل بشأن إصابة إمام عاشور

12:34 م الجمعة 08 نوفمبر 2024

إمام عاشور

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - هند عواد:

أثار إيهاب الكومي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، الجدل، بشأن إصابة إمام عاشور لاعب الأهلي، والتي تعرض لها خلال مباراة زد، مساء أمس.

وغادر إمام عاشور مباراة الأهلي وزد، في الدقيقة 73، محمولا على "نقالة"، ليحل أكرم توفيق بدلا منه.

وقال الكومي في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "إمام عاشور يقدم مستويات جيدة خلال الفترة الأخيرة لكنه تعرض للإصابة وأتمنى له السلامة".

وأضاف: "أريد معرفة حجم إصابة إمام عاشور، أحد أصدقائي المقربين أبلغني أن إمام سيصاب في الشوط الثاني بسبب منتخب مصر وبالفعل تحققت النبوءة".

وغاب إمام عاشور عن أخر معسكرين للمنتخب المصري، أكتوبر لعدم الاستدعاء، فيما غادر معسكر سبتمبر للإصابة.

اقرأ أيضًا:

مزقوا علم فلسطين.. الاعتداء على جماهير فريق إسرائيلي في الدوري الأوروبي

إمام عاشور إيهاب الكومي الاتحاد المصري لكرة القدم أكرم توفيق منتخب مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الإيجار القديم.. كيف تفاعل أطراف القانون الثلاث "الملاك والمستأجر والمشرع" مع حكم الدستورية "التاريخي"؟
وكيل "إسكان النواب" لمجدي الجلاد: 80% من أزمة الإيجار القديم ترتكز بـ3 محافظات
تغطية خاصة| آخر التحركات القانونية بشأن قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا