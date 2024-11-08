"تحققت النبوءة".. إيهاب الكومي يثير الجدل بشأن إصابة إمام عاشور

كتبت - هند عواد:

أثار إيهاب الكومي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، الجدل، بشأن إصابة إمام عاشور لاعب الأهلي، والتي تعرض لها خلال مباراة زد، مساء أمس.

وغادر إمام عاشور مباراة الأهلي وزد، في الدقيقة 73، محمولا على "نقالة"، ليحل أكرم توفيق بدلا منه.

وقال الكومي في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "إمام عاشور يقدم مستويات جيدة خلال الفترة الأخيرة لكنه تعرض للإصابة وأتمنى له السلامة".

وأضاف: "أريد معرفة حجم إصابة إمام عاشور، أحد أصدقائي المقربين أبلغني أن إمام سيصاب في الشوط الثاني بسبب منتخب مصر وبالفعل تحققت النبوءة".

وغاب إمام عاشور عن أخر معسكرين للمنتخب المصري، أكتوبر لعدم الاستدعاء، فيما غادر معسكر سبتمبر للإصابة.

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