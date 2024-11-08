"مين هايتكلم".. أحمد الطيب يعلق على أحداث مباراة الأهلي وزد في الدوري

كتب - يوسف محمد:

علق أحمد الطيب المعلق الرياضي بقنوات "الكأس القطرية" و"بي إن سبورتس"، على أحداث مباراة الأهلي وزد أمس، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكانت مباراة النادي الأهلي وزد، شهدت حالة تحكيمية مثيرة للجدل، في الدقيقة 88 من عمر المباراة، بعدما تدخل لاعب النادي الأهلي أحمد نبيل كوكا، على لاعب نادي زد داخل منطقة الجزاء ليطالب لاعبي زد بالحصول على ضربة جزاء.

وكتب الطيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لما رئيس نادى زد، ما نسمعش صوته وما يقولش أنه اتظلم ويطالب بحقه فى نقاط فوز الاهلى عليه بالخطأ".

وأضاف: "ولما رئيس نادى بيراميدز مايطالبش بحقه فى خسارته أمام الأهلى فى مبارتين خلال أسبوع واحد خسر، هما بسبب تحكيم فاجر فى ضربتى جزاء كانتا سبب فى خسارته للدورى وو فوز الاهلى فى الحالتين يبقى مين ها يتكلم ".

واختتم الطيب: "ولما الزمالك المذبوح فى مباراة البنك الاهلى، يطلعوه هو الجانى يبقى مين هايتكلم و الله مصر زهقت مننا زهق فى المقص".

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره زد، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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