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"عودة شلبي ودونجا".. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سموحة بالدوري الممتاز

11:42 ص الجمعة 08 نوفمبر 2024

تشكيل الزمالك

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كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره سموحة اليوم، في إطار منافسات الدوري المصري.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر، أن تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة سموحة اليوم بالدوري المصري الممتاز، سيشهد عودة الثنائي مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا لتشكيل الفريق.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي ومحمود بنتايك.

خط الوسط: ناصر ماهر ، نبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد.

خط الهجوم: كونراد ميشالاك، ناصر منسي و مصطفى شلبي.

الزمالك الدوري المصري سموحة الزمالك وسموحة
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