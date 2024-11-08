مأذون.. تعليق مثير لميدو بشأن مباراة الأهلي وزد

بعد فطارهما سويًا.. 10 صور ترصد علاقة ميدو القوية بوالدته

بعد هدفه في سموحة.. ناصر منسي يعيد نشر صورة له بقميص مانشستر سيتي

كتبت-هند عواد:

علق أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على مباراة الأهلي وزد في الدوري المصري، بشكل ساخر.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "واحدة من أهم شروط تعيين أي مأذون شرعي بأن يكون حسن السمعة، أول مرة أشوف مأذون معدوم الضمير، الدوري المصري، زد الأهلي".

واحده من أهم شروط تعيين أي مأذون شرعي بأن يكون حسن السمعه.. أول مره أشوف مأذون معدوم الضمير!! #الدوري_المصري #زد_الأهلي — Mido (@midoahm) November 8, 2024

وحقق الأهلي الفوز على زد، بهدف دون رد أحرزه طاهر محمد طاهر، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

اقرأ أيضًا:

"أمير القلوب".. حسين الشحات يهنئ محمد أبو تريكة بعيد ميلاده (صور)