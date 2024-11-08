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مأذون.. تعليق مثير لميدو بشأن مباراة الأهلي وزد

10:00 ص الجمعة 08 نوفمبر 2024
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    أول صور للحظة إصابة رامي ربيعة واستبداله في مباراة الأهلي وزد (2)
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    أول صور للحظة إصابة رامي ربيعة واستبداله في مباراة الأهلي وزد (1)
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    مباراة الأهلي وزد
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    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي وزد
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كتبت-هند عواد:

علق أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على مباراة الأهلي وزد في الدوري المصري، بشكل ساخر.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "واحدة من أهم شروط تعيين أي مأذون شرعي بأن يكون حسن السمعة، أول مرة أشوف مأذون معدوم الضمير، الدوري المصري، زد الأهلي".

وحقق الأهلي الفوز على زد، بهدف دون رد أحرزه طاهر محمد طاهر، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

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الأهلي وزد ميدو الدوري المصري
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