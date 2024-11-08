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"أمير القلوب".. حسين الشحات يهنئ محمد أبو تريكة بعيد ميلاده (صور)

05:19 ص الجمعة 08 نوفمبر 2024
  • عرض 2 صورة
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    حسين الشحات وأبو تريكة (1)
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كتب - يوسف محمد:

هنأ حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نجم منتخب مصر والمارد الأحمر السابق محمد أبو تريكة بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر الشحات عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورتين له رفقة محمد أبو تريكة وعلق عليهما: "كل سنة وانت طيب يا أمير القلوب".

واحتفل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومحلل قنوات "بي إن سبورتس" الحالي محمد أبو تريكة، أمس الخميس بعيد ميلاده الـ 46.

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محمد أبو تريكة أبو تريكة لاعب الأهلي السابق أبو تريكة النادي الأهلي حسين الشحات
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