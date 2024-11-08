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أحمد الشناوي يوضح.. هل استحق زد الحصول على ضربة جزاء أمام الأهلي؟

04:15 ص الجمعة 08 نوفمبر 2024
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    أول صور للحظة إصابة رامي ربيعة واستبداله في مباراة الأهلي وزد (1)
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    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 13 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 13 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 13 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 13 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 13 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 13 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 13 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 13 صورة
    مباراة الأهلي وزد
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كتب - يوسف محمد:

أكد الحكم الدولي السابق أحمد الشناوي، على أن فريق زد كان يستحق الحصول على ركلة جزاء، في مباراته أمام الأهلي بالدوري المصري الممتاز، بعد تدخل لاعب الأهلي أحمد نبيل كوكا على قدم لاعب زد داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 88 من عمر المباراة

وقال الشناوي في تصريحات، عبر قناة "أون تايم سبورتس": "اللقطة أظهرت أن لاعب زد نجح في لعب الكرة، قبل أن يصل إليها أحمد كوكا لاعب الأهلي، لذلك فهى ضربة جزاء صحيحة لم تحتسب".

وأضاف: "زد يستحق ضربة جزاء في المباراة وهى لعبة واضحة للغاية".

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره زد، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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