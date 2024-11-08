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"عمل في قناة الزمالك".. أبرز المعلومات عن ياسر عبد الرؤوف رئيس لجنة التحكيم؟

03:14 ص الجمعة 08 نوفمبر 2024
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    ياسر عبد الرؤوف 1
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    ياسر عبد الرؤوف
  • عرض 4 صورة
    ياسر عبد الرؤوف رئيس لجنة الحكام الجديد
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قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إقالة لجنة الحكام بكامل تشكيلها، وتعيين لجنة جديدة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، وتضم توفيق السيد، تامر دري وعزب حجاج.

وكان تسريب المحادثة الصوتية، التي دارت بين حكام لقاء الزمالك والبنك الأهلي في افتتاحية الدوري المصري، حالة من الجدل الواسعة في الشارع الرياضي المصري خلال الساعات الماضية، التي تعد أحد الأسباب الرئيسية في إقالة لجنة الحكام بشكل كامل.

ويعد ياسر عبد الرؤوف، أحد الحكام المصريين أصحاب التاريخ الكبير، حيث سبق له المشاركة في العديد من البطولات القارية والمباريات الدولية.

وعقب إعلان عبد الرؤوف اعتزال التحكيم بشكل نهائي، اتجه للعمل في تحليل أداء الحكام في الاستديوهات التحليلية.

وسبق لياسر عبد الرؤوف العمل كمحلل تحكيمي في أكثر من قناة فضائية، أبرزهم العمل كمحلل في قناة نادي الزمالك، كما أنه يعمل حالياً كمحلل تحكيمي في شبكة قنوات "أون تايم سبورتس".

وعلق ياسر عبد الرؤوف على تعيينه كرئيس للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، قائلاً: "لا بد من التكاتف بين كل الأطراف المعنية بالرياضة في مصر، لتحقيق نجاح عنصر التحكيم في مصر، لجنة الحكام تمر بظروف صعبة للغاية في الوقت الحالي".

وأضاف: "سوف نعمل خلال الفترة المقبلة مع باقي أعضاء لجنة الحكام، على تطوير لجنة الحكام باعتبارهم الحلقة الأهم في المنظومة".

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ياسر عبد الرؤوف الاتحاد المصري لكرة القدم لجنة الحكام الرئيسية الدوري المصري الزمالك والبنك الأهلي
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