الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة بالدوري

كتب- محمد خيري:

يلتقي اليوم الجمعة، الفريق الأول لنادي الزمالك، أمام نظيره سموحة، في بطولة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2024\2025.

وتنطلق مباراة الزمالك أمام نظيره سموحة، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الفريق الأبيض، بقيادة البرتغالي جوميز، في الاستمرار بالانتصارات، عقب تحقيق الفوز في الجولة الأولى، على نظيره البنك الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

وسوف تنقل مباراة الزمالك وسموحة، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، عبر قناة "أون تايم سبورتس 1"، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.