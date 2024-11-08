مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة بالدوري

09:01 ص الجمعة 08 نوفمبر 2024

فريق الزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

يلتقي اليوم الجمعة، الفريق الأول لنادي الزمالك، أمام نظيره سموحة، في بطولة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2024\2025.

وتنطلق مباراة الزمالك أمام نظيره سموحة، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الفريق الأبيض، بقيادة البرتغالي جوميز، في الاستمرار بالانتصارات، عقب تحقيق الفوز في الجولة الأولى، على نظيره البنك الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

وسوف تنقل مباراة الزمالك وسموحة، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، عبر قناة "أون تايم سبورتس 1"، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك الزمالك وسموحة الدوري المصري بث مباشر موعد مباراة الزمالك وسموحة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نجم الأهلي السابق: حسام حسن ظلم شوبير بما فعله مع الشناوي

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)