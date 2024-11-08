مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري والقناة الناقلة

09:01 ص الجمعة 08 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 10 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي (11)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي (7)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي (6)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 10 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي (3)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي (4)
  • عرض 10 صورة
    زيزو لاعب الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي
  • عرض 10 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة سموحة، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

ويحل الزمالك ضيفا على سموحة، في الخامسة مساء اليوم الجمعة، على ستاد الإسكندرية، في ثاني جولات الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في الجولة الثانية بالدوري المصري، على قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

وفاز الزمالك على البنك الأهلي، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الأولى من المسابقة.

اقرأ أيضًا:

"50 ألف دولار شهريا".. سامسون يتنازل عن هذا المبلغ لفسخ عقده مع الزمالك

الزمالك وسموحة موعد مباراة الزمالك وسموحة القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
محامي محمد عادل يعلن عبر مصراوي شكوى برنامج فايق للمجلس الأعلى للإعلام

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)