موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري والقناة الناقلة

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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة سموحة، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

ويحل الزمالك ضيفا على سموحة، في الخامسة مساء اليوم الجمعة، على ستاد الإسكندرية، في ثاني جولات الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في الجولة الثانية بالدوري المصري، على قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

وفاز الزمالك على البنك الأهلي، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الأولى من المسابقة.

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