أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

كتب - يوسف محمد:

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فوز فريقه على حساب زد، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما بالدوري المصري.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "واجهنا خصماً قوياً وبدأنا المباراة بشكل جيد ونجحنا في تسجيل هدف في بداية المباراة، تمكنا من صناعة العديد من الفرص ولكننا لم نستطيع ترجمتها إلى أهداف وسعيد بنتيجة المباراة".

وأضاف: "سعيد بجميع الصفقات التي أبرمها الفريق في فترة الانتقالات واللاعبين بحاجة إلى وقت للتأقلم، خاصة وأن الفريق يلعب على وتيرة واحدة وهي تحقيق الفوز فقط، نعاني من بعض الإصابات مثل أشرف داري بجانب بعض الإصابات الأخرى في خط الدفاع".

وتابع: "سعيد بفترة التوقف الدولي، خاصة أنها تمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس والسماح لعودة اللاعبين المصابين، بالإضافة إلى التركيز على العمل مع اللاعبين المتاحين بالقدر الكافي وعدم البكاء على اللبن المسكوب".

وعن مشاركة الثنائي خالد عبد الفتاح وأحمد كوكا في مركز قلب الدفاع، قال: "خالد قدم مباراة مميزة وأحمد نبيل كوكا ظهر بشكل جيد في هذا المركز خلال التدريبات، بالإضافة إلى أن إشراكهم أيضاً جاء بسبب الضغط الكبير من المنافس، لذلك فضلت إشراك لاعب من المتواجدين على أرضية الملعب لامتلاكه حساسية المباراة".

واختتم كولر تصريحاته: "العنف هو جزء من لعبة كرة القدم ويجب علينا تقبله، الحكم هو من يدير المباراة".

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره زد، بنتيجة هدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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