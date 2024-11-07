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موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي زد

10:04 م الخميس 07 نوفمبر 2024
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    أول صور للحظة إصابة رامي ربيعة واستبداله في مباراة الأهلي وزد (2)
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    مباراة الأهلي وزد
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    مباراة الأهلي وزد
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    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 22 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 22 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 22 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 22 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 22 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 22 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 22 صورة
    وصول لاعبو الأهلي لاستاد المقاولون العرب (1)
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    وصول لاعبو الأهلي لاستاد المقاولون العرب (3)
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    وصول لاعبو الأهلي لاستاد المقاولون العرب (11)
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    وصول لاعبو الأهلي لاستاد المقاولون العرب (25)
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    وصول لاعبو الأهلي لاستاد المقاولون العرب (2)
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    وصول لاعبو الأهلي لاستاد المقاولون العرب (16)
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    وصول لاعبو الأهلي لاستاد المقاولون العرب (13)
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    وصول لاعبو الأهلي لاستاد المقاولون العرب (17)
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كتب- نهى خورشيد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من عمر الموسم الجديد لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق المارد الأحمر اليوم فوزاً على زد بهدف نظيف جاء بتوقيع طاهر محمد طاهر في الدقيقة 11 من عمر اللقاء.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي المقبلة أمام الاتحاد السكندري يوم الأحد 22 نوفمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

موعد مباراة الأهلي القادمة الأهلي اليوم نتيجة مباراة الأهلي وزد طاهر محمد طاهر موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري
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