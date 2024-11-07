موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي زد

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

"عمل في قناة الزمالك".. أبرز المعلومات عن ياسر عبد الرؤوف رئيس لجنة

كتب- نهى خورشيد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من عمر الموسم الجديد لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق المارد الأحمر اليوم فوزاً على زد بهدف نظيف جاء بتوقيع طاهر محمد طاهر في الدقيقة 11 من عمر اللقاء.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي المقبلة أمام الاتحاد السكندري يوم الأحد 22 نوفمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.