"إصابتين للأحمر".. الأهلي يواصل تفوقه ويحقق فوزاً جديداً على زد في الدوري

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كتب- نهى خورشيد:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً على زد بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الأهلي الوحيد بعد تسديدة أرضية من طاهر محمد طاهر سكنت شباك علي لطفي في الدقيقة 11 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة إصابة الثنائي رامي ربيعة وإمام عاشور مما أدي إلى خروجهما من اللقاء.

وبهذه النتيجة، يحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة من مباراتين، فيما يقع زد في المركز الرابع عشر برصيد نقطة.