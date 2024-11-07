مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

"إصابتين للأحمر".. الأهلي يواصل تفوقه ويحقق فوزاً جديداً على زد في الدوري

10:00 م الخميس 07 نوفمبر 2024
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    أول صور للحظة إصابة رامي ربيعة واستبداله في مباراة الأهلي وزد (2)
  • عرض 16 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 16 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 16 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 16 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 16 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 16 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 16 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 16 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 16 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 16 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 16 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 16 صورة
    الأهلي وزد
  • عرض 16 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 16 صورة
    الأهلي وزد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نهى خورشيد:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً على زد بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الأهلي الوحيد بعد تسديدة أرضية من طاهر محمد طاهر سكنت شباك علي لطفي في الدقيقة 11 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة إصابة الثنائي رامي ربيعة وإمام عاشور مما أدي إلى خروجهما من اللقاء.

وبهذه النتيجة، يحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة من مباراتين، فيما يقع زد في المركز الرابع عشر برصيد نقطة.

نتيجة مباراة الأهلي وزد الأهلي وزد نتيجة مباراة الأهلي اليوم طاهر محمد طاهر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي زد

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)