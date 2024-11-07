خلع و3 مرات انفصال.. 20 صورة ترصد حكايات الحب والفراق في حياة جمال حمزة

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

كتبت - نهى خورشيد

قد تكون الحياة العاطفية لجمال حمزة نجم الزمالك والأهلي الأسبق، غير معلومة إلى حد كبير بالنسبة لجماهير الرياضة المصرية، ولكن الحقيقة فهي مليئة بالأحداث والتفاصيل.

وبدأت حياة جمال حمزة العاطفية بزواجه من فدوي سيد عوني، وهي الزوجة الأولي في حياته والتي بدأت معه مشواره.

وبعد طلاقه من فدوي عوني، دخل الهداف في علاقة حب جديدة بعد ارتباطه بـ ريهام غنيم "فنانة"، وظهر الثنائي وقتها في برنامج "مصر الجديدة"، حيث قالت: "أنا ماعنديش مشكلة إيه اللي بيحصل طول الماتش، المهم الأهلي يكسب، علشان اضايقه واغيظوا"، ليرد عليها:" بس أنا اتعودت وما بقاش يفرق معايا خلي واحد زعلان في البيت والتاني فرحان".

وأكمل حمزة حديثها خلال الحلقة:" بالإجماع ريهام حقيقي من الشخصيات الطيبة جداً والجدعة جداً، جدعنة رجالة مش جدعنة بنات، من الشخصيات الكويسه كأنها واحد صاحبك واقف معاك، مشاعرها حقيقة تجاهي".

وبعد أيام قليلة من ظهورهم ضمن برنامج تلفزيوني، أعلنت ريهام انفصالها عن جمال حمزة، خاصة بعد تقديم زوجته الأولى دعوي خلع ضده خاصة بعد حلقتهم في برنامج "مصر الجديدة".

في عام 2015، تزوج جمال حمزة من رشا بدر عبد السلام والتي عرفت بـ "أوشا" وهي أحد المشرفي علي مجموعة "حد شاف جوزي".

واشتهرت رشا بسبب خروجها في بث مباشر وهي تهاجم مرتضى منصور رئيس الزمالك الأسبق، بسبب انسحاب الأبيض من أحد مباريات القمة، الأمر الذي دفع زوجها للرد على كلامها في أحد الحلقات التلفزيونية عبر برنامج "ملعب أون تايم سبورت":" أنا أصلا ضد السوشيال ميديا، بس هي بتقول رأيها الدنيا كلها بتقول رأيها، في خمسين مليون واحد بينتقدوا وناس بتهاجمني أنا شخصياً، فالموضوع سداح مداح وأي حد بيقول اللي هو عايزه، ياما تقفل السوشيال ياما تتقبل اللي هيحصل".

وأضاف:" أنا سبتها تقول وجهة نظرها بس أنا مكنتش مقتنع، أنا مش مستني حد يديني فرصتي عشان أكون موجود في نادي الزمالك، هي حرة بس أنا مش مستني ده".

ولم يعلن جمال حمزة انفضاله عن رشا، لتخرج هي وتعلن خطوبتها:"تم بحمد الله اليوم خطوبتي على وحش الكون".

وفي إبريل 2021، أعلن نجم الزمالك السابق، خطبته للمرة الرابعة على الإعلامية جهاد عرابي، وتزوج الثنائي في مارس 2022.