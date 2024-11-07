"بمناسبة عيد ميلاده".. 15 صورة لأفضل لحظات أبو تريكة مع الأهلي ومنتخب مصر

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

كتب - يوسف محمد:

يحتفل نجم منتخب مصر والنادي الأهلي ومحلل قنوات "بي إن سبورتس" الحالي محمد أبو تريكة اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر الجاري، بعيد ميلاده الـ 46.

ونجم منتخب مصر والأهلي السابق محمد أبو تريكة، ولد في 7 نوفمبر عام 1978، في قرية ناهيا إحدى قرى محافظة الجيزة.

وساهم محمد أبو تريكة صاحب الـ 46 عاماً، في حصد العديد من الألقاب رفقة النادي الأهلي ومنتخب مصر.

ودائماً ما يتذكر الكثير من محبي وعشاق كرة القدم المصرية، محمد أبو تريكة بلقطاته المميزة والمضيئة في الملاعب وحضوره الدائم والتأثير القوي له داخل أرضية الملعب.

وكان لمحمد أبو تريكة العديد من اللقطات المؤثرة في مشواره أبرزها اللحظات، التي يتذكرها الجمهور المصري بشكل عام لمحمد أبو تريكة، هو تسجيله لركلة الجزاء الأخيرة، في نهائي أمم أفريقيا 2006 أمام منتخب كوت ديفوار، مما ساهم في منح منتخب مصر لقب البطولة.

ونجح أبو تريكة في المساهمة في تتويج منتخب بلقب منتخب مصر، بلقب أمم أفريقيا للمرة الثانية على التوالي، بعدما نجح في إحراز هدف المنتخب الوحيد في نهائي البطولة، ليمنح المنتخب لقب البطولة، بعد الفوز على الكاميرون بنتيجة هدف دون مقابل.

ولم تقتصر اللقطات المثيرة لمحمد أبو تريكة على أهدافه مع منتخب مصر فقط، بل كان له تأثير كبير في حصد الأهلي للعديد من البطولات، ومن منا لا يتذكر هدف أبو تريكة القاتل في مرمى الصفاقسي التونسي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2006، لمنح المادر الأحمر لقب البطولة من قلب رادس، بعد التعادل في القاهرة بهدف لكل فريق.

ولا يمكن إخفاء التأثير الكبير لمحمد أبو تريكة في المباريات الكبيرة، التي خاضها رفقة النادي الأهلي، في مختلف البطولات المحلية والقارية، منها حضوره الدائم في مباريات القمة أمام الغريم الزمالك، حيث نجح في تسجيل 13 هدف ليصبح هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أفريقيا.

وتواصل التأثير القوي لمحمد أبو تريكة مع النادي الأهلي في البطولات العالمية الكبرى، من خلال أهدافه العديدة في مونديال الأندية مع المارد الأحمر وأبرزها، الثنائية التي أحرزها في مرمى اوكلاند سيتي، في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2006، ليضمن للأهلي الميدالية البرونزية الأولى في تاريخه بالمونديال.

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