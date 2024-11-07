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أول قرار من إبراهيم فايق ضد الحكم محمد عادل

09:33 م الخميس 07 نوفمبر 2024
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    الحكم الدولي محمد عادل
  • عرض 14 صورة
    الحكم المصري محمد عادل
  • عرض 14 صورة
    محمد عادل حكما لمباراة الأهلي وفيوتشر
  • عرض 14 صورة
    الحكم المصري محمد عادل
  • عرض 14 صورة
    لاعبو مالي يعترضون على الحكم المصري محمد عادل
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    الحكم المصري محمد عادل
  • عرض 14 صورة
    الحكم المصري محمد عادل
  • عرض 14 صورة
    إبراهيم فايق من حلقة حق أحمد رفعت
  • عرض 14 صورة
    إبراهيم فايق من حلقة حق أحمد رفعت
  • عرض 14 صورة
    إبراهيم فايق
  • عرض 14 صورة
    إبراهيم فايق
  • عرض 14 صورة
    إبراهيم فايق
  • عرض 14 صورة
    إبراهيم فايق
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كتبت - نهى خورشيد

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق مقدم برنامج "الكورة مع فايق" عبر قناة أم بي سي مصر، التقدم بدعوى قضائية ضد الحكم محمد عادل، على هامش تسريب التسجيل الصوتي الخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وكتب فايق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"بعد التحية.. أنا عارف وانت عارف ومصر كلها عارفه انه صوتك.. فيا ألف اهلاً وسهلاً".

وأضاف:"ومن هذا المنطلق وبعد سلسلة من المهاترات المستمرة على مدار الساعات الماضية، أُعلن أنني قد وَكَلَت مكتب الأستاذ/ أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض لكي يقوم بتقديم بلاغات ضد محامي الحكم/ محمد عادل بعد تجاوزه بالسب والتشهير وما ذكره من أمور من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد وكذلك أيضاً حديثه باستصداره احكاماً مسبقة ضدي".

والجدير بالذكر أن إبراهيم فايق ذاع خلال أحد حلقاته التسجيل الصوتي الخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، بين محمد عادل وميدو سلامة.

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إبراهيم فايق برنامج الكورة مع فايق دعوى قضائية الحكم محمد عادل
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