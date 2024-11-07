"الثاني على التوالي".. طاهر محمد يواصل التألق مع النادي الأهلي ويفتتح أهداف الفريق في مرمى زد (فيديو

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

كتب - يوسف محمد:

واصل طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تألقه رفقة المارد الأحمر خلال الفترة الماضية.

ونجح طاهر محمد طاهر، في تسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر، في مرمى فريق زد، في اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويلاقي النادي حالياً نظيره فريق زد، في إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وكان طاهر محمد طاهر، تمكن من تسجيل هدف في فوز المارد الأحمر على حساب سيراميكا كليوباترا في الجولة الماضية، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين.

بعد جملة تيكتيكية ولا أروع مع عمر كمال 🦅🤯 طاهر محمد طاهر يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى نادي زد 👌#ONTime_Sports pic.twitter.com/THMPUpbIKc — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 7, 2024

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