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"الثاني على التوالي".. طاهر محمد يفتتح أهداف الأهلي في مرمى زد (فيديو)

09:43 م الخميس 07 نوفمبر 2024
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  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي وزد
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي وزد
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كتب - يوسف محمد:

واصل طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تألقه رفقة المارد الأحمر خلال الفترة الماضية.

ونجح طاهر محمد طاهر، في تسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر، في مرمى فريق زد، في اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويلاقي النادي حالياً نظيره فريق زد، في إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وكان طاهر محمد طاهر، تمكن من تسجيل هدف في فوز المارد الأحمر على حساب سيراميكا كليوباترا في الجولة الماضية، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين.

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طاهر محمد طاهر الأهلي الأهلي وزد الدوري المصري الممتاز فريق زد
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