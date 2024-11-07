الأهلي يؤكد تفوقه على زد وينهي الشوط الأول بهدف

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

كتبت - نهى خورشيد

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشوط الأول متقدماً علي زد بهدف نظيف في المباراة التي تجمع بينهما حالياً على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف المارد الأحمر بعد تسديدة أرضية من طاهر محمد طاهر سكنت شباك علي لطفي في الدقيقة 11 من عمر اللقاء، لينتهي الشوط الأولي بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

وبدأ السويسري مارسيل كولر اللقاء بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - حسين الشحات - إمام عاشور - طاهر محمد.

خط الهجوم: وسام أبو علي.