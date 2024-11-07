اتحاد الكرة يقيل لجنة الحكام ويعين لجنة جديدة.. إليك التفاصيل

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

كتب - يوسف محمد:

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، بياناً رسمياً اليوم الخميس، أعلن خلاله إقالة لجنة الحكام الرئيسية بكامل تشكيلها.

وكان تسريب المحادثة الصوتية، التي دارت بين حكام لقاء الزمالك والبنك الأهلي في افتتاحية الدوري المصري، حالة من الجدل الواسعة في الشارع الرياضي المصري خلال الساعات الماضية.

وجاء بيان الاتحاد المصري لكرة القدم: "قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ الذي انعقد اليوم الخميس، إقالة لجنة الحكام بكامل تشكيلها، وتعيين لجنة جديدة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، وتضم توفيق السيد، تامر دري وعزب حجاج".

"ويؤكد مجلس إدارة الاتحاد أنه فور الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، سيقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بأحداث مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز، وسيكون ذلك وفقا للخطاب الوارد من النيابة العامة اليوم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم".

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