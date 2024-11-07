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اتحاد الكرة يقيل لجنة الحكام ويعين لجنة جديدة.. إليك التفاصيل

08:47 م الخميس 07 نوفمبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم نور الدين
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم نور الدين
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم نور الدين
  • عرض 15 صورة
    رئيس لجنة الحكام الكابتن محمد فاروق
  • عرض 15 صورة
    محمد فاروق رفقة بيريرا
  • عرض 15 صورة
    ياسر عبد الرؤوف رئيس لجنة الحكام الجديد
  • عرض 15 صورة
    ياسر عبد الرؤوف
  • عرض 15 صورة
    عزب حجاج 1
  • عرض 15 صورة
    عزب حجاج
  • عرض 15 صورة
    ياسر عبد الرؤوف 1
  • عرض 15 صورة
    تامر دري
  • عرض 15 صورة
    الحكم الدولي السابق توفيق السيد
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    توفيق السيد
  • عرض 15 صورة
    تامر دري وياسر عبد الرؤوف
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كتب - يوسف محمد:

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، بياناً رسمياً اليوم الخميس، أعلن خلاله إقالة لجنة الحكام الرئيسية بكامل تشكيلها.

وكان تسريب المحادثة الصوتية، التي دارت بين حكام لقاء الزمالك والبنك الأهلي في افتتاحية الدوري المصري، حالة من الجدل الواسعة في الشارع الرياضي المصري خلال الساعات الماضية.

وجاء بيان الاتحاد المصري لكرة القدم: "قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ الذي انعقد اليوم الخميس، إقالة لجنة الحكام بكامل تشكيلها، وتعيين لجنة جديدة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، وتضم توفيق السيد، تامر دري وعزب حجاج".

"ويؤكد مجلس إدارة الاتحاد أنه فور الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، سيقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بأحداث مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز، وسيكون ذلك وفقا للخطاب الوارد من النيابة العامة اليوم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم".

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اتحاد الكرة المصري لجنة الحام الرئيسية الدوري المصري الزمالك والبنك الأهلي محمد عادل ياسر عبد الرؤوف
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