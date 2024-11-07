"ماجيكو القلوب".. وليد سليمان يهنئ أبو تريكة بعيد ميلاده

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كتب - يوسف محمد:

حرص وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي الأهلي، على تهنئة نجم المارد الأحمر ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر سليمان عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة محمد أبو تريكة وعلق عليها: "كل سنه وانت طيب يا عم الناس وعقبال مليون سنة صحة وسعادة ديمأ يا ماجيكو القلوب".

ويحتفل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومحلل قنوات "بي إن سبورتس" الحالي محمد أبو تريكة اليوم، بعيد ميلاده الـ 46.

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