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"ماجيكو القلوب".. وليد سليمان يهنئ أبو تريكة بعيد ميلاده

07:53 م الخميس 07 نوفمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أبو تريكة مع وليد سليمان
  • عرض 8 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 8 صورة
    وليد سليمان
  • عرض 8 صورة
    وليد سلميان
  • عرض 8 صورة
    أبو تريكة
  • عرض 8 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 8 صورة
    محمد أبو تريكة لاعب الأهلي
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كتب - يوسف محمد:

حرص وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي الأهلي، على تهنئة نجم المارد الأحمر ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر سليمان عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة محمد أبو تريكة وعلق عليها: "كل سنه وانت طيب يا عم الناس وعقبال مليون سنة صحة وسعادة ديمأ يا ماجيكو القلوب".

ويحتفل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومحلل قنوات "بي إن سبورتس" الحالي محمد أبو تريكة اليوم، بعيد ميلاده الـ 46.

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