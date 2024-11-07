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"ظهور كهربا".. 15 صورة من وصول لاعبي الأهلي لاستاد المقاولون العرب لمواجهة زد

07:37 م الخميس 07 نوفمبر 2024
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كتب - يوسف محمد:

وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ملعب المقاولون العرب، استعداداً لمواجهة فريق زد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلاقي الفريق الأول للنادي الأهلي نظيره زد اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "المقاولون العرب".

وظهر لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، رفقة لاعبي الفريق إلى ستاد المقاولون العرب، عقب العودة إلى قائمة المارد الأحمر استعدادا للمباراة، خاصة بعد غيابه في اللقاء الماضي أمام سيراميكا كليوباترا بسبب الإصابة.

ويذكر أن الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري المصري الممتاز.

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الأهلي المقاولون العرب زد الدوري المصري مباراة الأهلي وزد محمود عبد المنعم كهربا
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