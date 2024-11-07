"بعد رحيله عن الفريق".. ماذا قدم سامسون أكينيولا مع الزمالك؟

كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الزمالك صباح اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق مع البنيني سامسون أكينيولا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، لفسخ تعاقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، الشكر للاعب على الفترة التي قضاها مع القلعة البيضاء.

وانضم سامسون أكينيولا إلى نادي الزمالك، في سبتمبر 2022 قادماً من فريق كاراكاس الفنزويلي، مقابل مليون و200 ألف يورو.

وخاض أكينولا رفقة الفارس الأبيض 37 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

وتمكن سامسون أكينيولا، من التتويج رفقة الفارس الأبيض ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أقرأ أيضاً:

نجم الأهلي السابق: حسام حسن ظلم شوبير بما فعله مع الشناوي

خبير تحكيمي: التسريب هدفه عرقلة مسيرة محمد عادل.. وإبراهيم نور الدين فعل هذا الأمر

محامي محمد عادل يعلن عبر مصراوي شكوى برنامج فايق للمجلس الأعلى للإعلام