نجم الأهلي السابق: حسام حسن ظلم شوبير بما فعله مع الشناوي

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كتب- محمد خيري:

أكد علاء إبراهيم نجم الأهلي السابق، أن محمد الشناوي هو الحارس الذي يستحق أن يحرس عرين النادي الأهلي أساسيًا في الفترة الحالية.

وقال علاء إبراهيم، في برنامج إذاعي، إن محمد الشناوي هو حارس الأهلي وهو الأساسي، والأهلي لم يستغل فترة وجود مصطفى شوبير، وكان لابد أن يُكمل مسيرته بعد تألقه.

أكمل: "حسام حسن فوق الشناوي بعدما أشركه مع المنتخب، ولم يكن عادلا، أن يشركه على حساب شوبير في المنتخب ولكنه أصبح بعدها الأجهز فعاد للأهلي.

وأتم تصريحاته: "الآن ننتظر أن يحصل مصطفى شوبير مجددا على الفرصة حال غياب محمد الشناوي، وأتمنى وقتها ألا نقع في نفس الخطأ مرة ثانية، ونكرر الخطأ مرتين".

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