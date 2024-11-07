مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
المصري

المصري

- -
17:00
الجونة

الجونة

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

- -
19:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
15:00
أوساسونا

أوساسونا

جميع المباريات

إعلان

نجم الأهلي السابق: حسام حسن ظلم شوبير بما فعله مع الشناوي

05:13 م الخميس 07 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي
  • عرض 10 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 10 صورة
    محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي
  • عرض 10 صورة
    محمد الشناوي 1
  • عرض 10 صورة
    محمد الشناوي ومحمد رمضان
  • عرض 10 صورة
    محمد الشناوي مصابا
  • عرض 10 صورة
    محمود الخطيب ومحمد الشناوي
  • عرض 10 صورة
    الشناوي
  • عرض 10 صورة
    محمد الشناوي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أكد علاء إبراهيم نجم الأهلي السابق، أن محمد الشناوي هو الحارس الذي يستحق أن يحرس عرين النادي الأهلي أساسيًا في الفترة الحالية.

وقال علاء إبراهيم، في برنامج إذاعي، إن محمد الشناوي هو حارس الأهلي وهو الأساسي، والأهلي لم يستغل فترة وجود مصطفى شوبير، وكان لابد أن يُكمل مسيرته بعد تألقه.

أكمل: "حسام حسن فوق الشناوي بعدما أشركه مع المنتخب، ولم يكن عادلا، أن يشركه على حساب شوبير في المنتخب ولكنه أصبح بعدها الأجهز فعاد للأهلي.

وأتم تصريحاته: "الآن ننتظر أن يحصل مصطفى شوبير مجددا على الفرصة حال غياب محمد الشناوي، وأتمنى وقتها ألا نقع في نفس الخطأ مرة ثانية، ونكرر الخطأ مرتين".

اقرأ أيضا:

خبير تحكيمي: التسريب هدفه عرقلة مسيرة محمد عادل.. إبراهيم نور الدين فعل هذا الأمر

"سألنا وعرفنا".. شوبير يكشف الحقيقة كاملة بشأن رحيل جوميز للدوري السعودي

الشناوي الأهلي شوبير علاء إبراهيم حسام حسن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"بعد رحيله عن الفريق".. ماذا قدم سامسون أكينيولا مع الزمالك؟

إعلان

إعلان

لسوء الأحوال الجوية.. "غرفة الإسكندرية" تؤجل سوق اليوم الواحد للمزارعين
هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب؟.. سكرتير الشعبة يوضح