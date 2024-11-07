خبير تحكيمي: التسريب هدفه عرقلة مسيرة محمد عادل.. وإبراهيم نور الدين فعل هذا الأمر

كتب- محمد خيري:

تحدث الخبير التحكيمي محمد صلاح عبد الفتاح، عن أزمة التسريبات الخاصة بتسجيل مباراة الزمالك والبنك الأهلي، التي أدارها الحكم محمد عادل.

وقال محمد صلاح عبد الفتاح، خلال تصريحات إذاعية، إن التسريب خرج من أجل عرقلة مسيرة محمد عادل التحكيمية، وهناك عدة مشكلات معه قبل بداية الموسم، وأبرزها استبعاده من القائمة الدولية قبل عودته.

وأضاف: "كما قيل عبر الإعلام، فإن إبراهيم نور الدين هو من خرج محمد عادل من القائمة الدولية، قبل أن يُعيده محمد فاروق مرة أخرى".

واختتم عبد الفتاح تصريح: "لجنة حكام الأردن طلبت محمد عادل لإحدى المباريات، وبعد الرد الغريب بالرفض وإمكانية إرسال حكم من خارج القائمة الدولية، رفضت اللجنة الأردنية التعامل مرة أخرى مع لجنة الحكام".

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