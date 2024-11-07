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محامي محمد عادل يعلن عبر مصراوي شكوى برنامج فايق للمجلس الأعلى للإعلام

03:46 م الخميس 07 نوفمبر 2024
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    الحكم الدولي محمد عادل
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    لاعبو مالي يعترضون على الحكم المصري محمد عادل
  • عرض 8 صورة
    الحكم المصري محمد عادل
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    الحكم المصري محمد عادل
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    الحكم المصري محمد عادل
  • عرض 8 صورة
    الحكم المصري محمد عادل
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كتبت-هند عواد:

أعلن أحمد العدوي محامي الحكم الدولي محمد عادل، عبر مصراوي، تقديم شكوى في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد برنامج "الكورة مع فايق"، لتسريب التفريغ الصوتي لعادل مع تقنية الفيديو في مباراة الزمالك والبنك الأهلي، بالجولة الأولى في الدوري المصري.

وقال العدوي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "قدمنا شكوى ضد برنامج "الكورة مع فايق"، للمجلس الأعلى للإعلام".

وشهدت مباراة الزمالك والبنك الأهلي، جدلا تحكيميا في الهدف الثالث للزمالك، الذي سجله عبدالله السعيد عن طريق ركلة جزاء، احتسبت لصالح ناصر منسي، واحتسب محمد عادل ركلة الجزاء بعد العودة إلى "الفار"، ومناقشة ما إذا كانت لمسة اليد على لاعب البنك قبل الخطأ الذي احتسبه منسي.

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محمد عادل المجلس الأعلى للإعلام الحكم محمد عادل إبراهيم فايق الزمالك
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