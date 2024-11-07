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نيس الفرنسي يكشف لـ "مصراوي" تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم

02:27 م الخميس 07 نوفمبر 2024

محمد عبدالمنعم

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كتب- هادي المدني:

كشف نيكولاس بيرنارد، المتحدث الإعلامي، لنادي نيس الفرنسي، تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم لاعب الفريق.

وخرج محمد عبد المنعم من قائمة الفريق الفرنسي في مواجهة نيفنتي الهولندي بالدوري الأوروبي، بسبب الإصابة، بالرغم من مشاركته في مباراة بريست الماضية بشكل كامل.

وقال نيكولاس بيرنارد في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "الإصابة التي تعرض لها محمد عبدالمنعم عبارة عن آلام عضلية في مؤخرة الركبة اليسرى".

أضاف: "في الوقت الحالي، لا يوجد معلومات مؤكدة بشأن المدة التي يحتاجها اللاعب من أجل التعافي من الإصابة أو مدى خطورتها".

وأتم تصريحاته: "اللاعب يخضع في الوقت الحالي، للفحوص الطبية اللازمة من أجل تشخيص الحالة بشكل صحيح، وبعدها سيتم الإعلان".

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