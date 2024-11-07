محامي محمد عادل لمصراوي: "لجنة الحكام ليست طرفا في بلاغ النيابة"

كتبت-هند عواد:

كشف أحمد العدوي محامي الحكم الدولي محمد عادل، تفاصيل البلاغ الذي تقدم به، أمس الأربعاء، في النيابة العامة، بشأن تسريب التفريغ الصوتي لحديث عادل مع غرفة "الفار" في مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في الجولة الأولى بالدوري المصري الممتاز.

وحول تفاصيل البلاغ، قال العدوي: "تقدمنا ببلاغ في النيابة العامة ضد الإعلامي إبراهيم فايق ورئيس تحرير برنامجه أحمد عبد الباسط وفريق الإعداد بالكامل، وشركة الفار، لجنة الحكام ليست طرفا في الموضوع، لأن التسجيل مسرب ولا يمكن اتهامها، التحقيق سيحدد المذنب".

وأضاف: "إذا افترضنا أن التسجيل سليم، ليس من حقهم أن يستخدموه من دون موافقة صاحب الشأن، وقانون الاتصالات الجديد نظم الأمر، لا يجب إذاعة أي تسجيل من دون موافقة صاحبه".

واستند العدوي في بلاغه على المادة رقم 73 من قانون الاتصالات، والتي تنص على أن إذاعة أو نشر رسالة اتصالات أول، دون أن يكون له سند قانوني يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كما هو موضح في المستند التالي.

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