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تحرك جديد لمحمد عادل بعد بلاغ التسريب الصوتي

01:53 م الخميس 07 نوفمبر 2024

الحكم الدولي محمد عادل

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كتبت-هند عواد:

كشف أحمد العدوي محامي الحكم الدولي محمد عادل، عن تحرك جديد في قضية تسريب حديث الأخير مع غرفة "الفار" في مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في الجولة الأولى بالدوري المصري.

وقال العدوي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "خلال ساعة سنقدم شكوى في برنامج إبراهيم فايق "الكورة مع فايق" في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".

وتابع: "المقطع الصوتي المسرب ليس كاملا، ومشكلتنا ليست في الكلام المسرب، بل في الغرض من التسريب محاولة ظهوره بشكل مسيء، وأن محمد عادل قام بتغيير كلامه".

وفي تصريحاته لمصراوي، اتهم العدوي طرفا لم يسمه بـ"فبركة أجزاء من المقطع الصوتي بالتعديل عليه والإضافة".

وتابع: "عربة الفار تكون في معزل عن الملعب، وظهر في المقطع الصوتي ضوضاء وصوت سيارات، كما أن التوقيت الذي توقفت فيه في المباراة ولغة الشفاه تختلف عن التسجيل".

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أحمد العدوي مباراة الزمالك والبنك الأهلي الحكم محمد عادل
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