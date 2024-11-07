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"بقالي 7 شهور مدخلتش".. حازم إمام يفجر مفاجأة بشأن اتحاد الكرة: "ربنا معاهم"

12:02 م الخميس 07 نوفمبر 2024

حازم إمام

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كتب- محمد خيري:

فجر حازم إمام عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مفاجأة بشأن منصبه في "الجبلاية"، مؤكدا أنه بعيد تماما منذ كأس الأمم الأفريقية الماضية

وقال حازم إمام في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "أنا لا أذهب للاتحاد منذ سبعة أشهر كاملة، مش علشان الاتحاد وحش وأي حد يتشرف بيه".

وأوضح: "أنا لا أتداخل منذ فترة طويلة في أي أمور، وربنا معاهم، لكن أنا منذ بطولة أمم أفريقيا لم أتعامل، لأني مش عارف أتعامل، في هذه الجزئية".

وكان حازم إمام واجه اتهامات كبيرة، بعد إخفاق المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية، خاصة وأنه كان المشرف على المنتخب، وهو من تعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا.

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حازم إمام اتحاد الكرة أخبار الرياضة الاتحاد المصري لكرة القدم
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