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شوبير: "قد تكون هذه السنة الأخيرة للاعب الأهلي"

11:54 ص الخميس 07 نوفمبر 2024

أحمد شوبير

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كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مصير ثنائي النادي الأهلي بيرسي تاو وحمزة علاء، مشيرا إلى هذا العام قد يكون الأخير لأحدهما.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "توقعي بيرسي تاو قد تكون هذه السنة الأخيرة له مع الأهلي، وإذا أراد أن يرحل في يناير وتلقى عرضا، لا أعتقد أن الأهلي سيمانع".

وأضاف: "فيما يخص حراسة المرمى، حمزة علاء حارس جيد ويريد أن يلعب، لهذا يرغب في الخروج من الأهلي على سبيل الإعارة، إلا أن الأخير يريد التجديد له قبل الرحيل، وفي النهاية قراره من نفسه".

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أحمد شوبير النادي الأهلي بيرسي تاو حمزة علاء
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