“هل تعمد تسهيل فوز الزمالك؟".. نص أقوال محمد عادل أمام النيابة العامة

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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، نص أقوال الحكم الدولي محمد عادل أمام الجهات المسؤولة، بالنيابة العامة، في واقعة التسريب الصوتي لغرفة تقنية الفيديو.

وقال "الغندور" في برنامجه على قناة المحور: "محمد عادل الحكم الدولي تقدم بـ3 بلاغات في النيابة العامة اليوم الأربعاء، وتم الاستماع لأقواله أمام الجهات المسؤولة لمدة استغرقت 6 ساعات".

وأوضح: "تم الإطلاع خلال الجلسة على التسريب الصوتي وكافة المستندات والسيديهات التي تقدم بها الحكم بتهمة التشهير والتزوير".

وأوضح: "محمد عادل قال أمام الجهات المسؤولة، إن التسريب الصوتي مفبرك ويتضمن جمل لم تصدر منه خلال حديثه مع حكم تقنية الفيديو ميدو سلامة".

وأتم تصريحاته: "طالب محمد عادل، بالتحقيق مع كل من اتهمه بتعمد منح الزمالك الفوز البنك الأهلي".

وكان الإعلامي إبراهيم فايق، قام بإذاعة تسريب لحديث محمد عادل مع طاقم تحكيم الفار، خلال المباراة الماضية بين الزمالك والبنك الأهلي، والتي شهدت جدلا تحكيميا، وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة (3\2).

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