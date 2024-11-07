مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
المصري

المصري

- -
17:00
الجونة

الجونة

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

- -
19:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
15:00
أوساسونا

أوساسونا

جميع المباريات

إعلان

"50 ألف دولار شهريا".. سامسون يتنازل عن هذا المبلغ لفسخ عقده مع الزمالك

10:58 ص الخميس 07 نوفمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    سامسون اكينيولا
  • عرض 11 صورة
    البنيني سامسون لاعب الزمالك
  • عرض 11 صورة
    سامسون
  • عرض 11 صورة
    سامسون
  • عرض 11 صورة
    البنيني سامسون
  • عرض 11 صورة
    سامسون
  • عرض 11 صورة
    سامسون
  • عرض 11 صورة
    الزمالك شيكابالا سامسون أكينيولا
  • عرض 11 صورة
    سامسون أكينيولا
  • عرض 11 صورة
    سامسون - الزمالك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع، تفاصيل فسخ نادي الزمالك، عقد البنيني سامسون، خلال الساعات الماضية بشكل ودي.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن اللاعب كان يتبقى له موسم آخر في عقده، ومستحقات مليون و300 ألف دولار، وتم التفاوض معه على الرحيل بالتراضي".

وأضاف المصدر، أن نادي الزمالك عن طريق عضوي المجلس حسين السيد وعمرو أدهم، اتفقا مع محامي اللاعب على التنازل عن 54٪ من قيمة عقده، حوالي مبلغ 702 ألف دولار.

وأكمل: "وتم الاتفاق على تقسيط، مبلغ 598 ألف دولار، على أن يتم دفعها للاعب بواقع 50 ألف دولار شهريا يتحملها أحد أعضاء مجلس الإدارة".

وكان نادي الزمالك، أعلن بشكل رسمي فسخ العقد مع البنيني سامسون لاعب الفريق، بناء على طلب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، على أن يتعاقد مع بديله في الساعات المقبلة.

اقرأ أيضا:

بعد الفسخ.. الزمالك يضم هذا اللاعب خلال ساعات بدلا من سامسون

الزمالك سامسون أخبار الزمالك نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
“هل تعمد تسهيل فوز الزمالك؟".. نص أقوال محمد عادل أمام النيابة العامة

إعلان

إعلان

لسوء الأحوال الجوية.. "غرفة الإسكندرية" تؤجل سوق اليوم الواحد للمزارعين
هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب؟.. سكرتير الشعبة يوضح