"50 ألف دولار شهريا".. سامسون يتنازل عن هذا المبلغ لفسخ عقده مع الزمالك

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كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع، تفاصيل فسخ نادي الزمالك، عقد البنيني سامسون، خلال الساعات الماضية بشكل ودي.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن اللاعب كان يتبقى له موسم آخر في عقده، ومستحقات مليون و300 ألف دولار، وتم التفاوض معه على الرحيل بالتراضي".

وأضاف المصدر، أن نادي الزمالك عن طريق عضوي المجلس حسين السيد وعمرو أدهم، اتفقا مع محامي اللاعب على التنازل عن 54٪ من قيمة عقده، حوالي مبلغ 702 ألف دولار.

وأكمل: "وتم الاتفاق على تقسيط، مبلغ 598 ألف دولار، على أن يتم دفعها للاعب بواقع 50 ألف دولار شهريا يتحملها أحد أعضاء مجلس الإدارة".

وكان نادي الزمالك، أعلن بشكل رسمي فسخ العقد مع البنيني سامسون لاعب الفريق، بناء على طلب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، على أن يتعاقد مع بديله في الساعات المقبلة.

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